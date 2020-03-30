إسطنبول.. إيقاف رحلات سفن نقل الركاب لمواجهة تفشي كورونا

قررت ولاية إسطنبول التركية، الاثنين، إيقاف كافة رحلات سفن نقل الركاب في الولاية اعتبارًا من الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي.

وقال والي إسطنبول علي يرلي قايا في تغريدة على تويتر،"تقرر استمرار نقل البضائع عبر البحر بين المدن".

وأضاف أنه تقرر أيضا إيقاف رحلات سفن نقل الركاب والعبّارات اعتبارًا من الساعة 17:00 من الاثنين.

تأتي هذه القرارات في إطار تدابير الوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وحتى ظهر الاثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 740 ألفا، توفي منهم أكثر من 35 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 156 ألفا، بحسب موقع Worldometer.