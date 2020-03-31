افتتاح مستشفى ومركز أبحاث جديد في إسطنبول لمكافحة كوفيد-19

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة عن افتتاح مستشفى "أوك ميدان" للأبحاث والتدريب بشكل جزئي يوم الاثنين، بعد إعادة تجديده وتجهيزه بالكامل وقد تحول إلى مرفق صحي حديث بعد الأعمال الإنشائية الحديثة.

شيد البناء الأصلي للمشفى في حي "كاراكوي" عام 1971، وبعد عملية التجديد الأخيرة صار يضم 600 سرير وبنية تحتية تكنولوجية أكد وزير الصحة أنها: "ستسهم بشكل كبير في مكافحة الفيروس كوفيد-19".

يذكر أن تشييد مبنى المستشفى الجديد بدأ في عام 2013، ومن المقرر عند اكتماله أن يضم 866 سريراً. كما سيتم هدم مبنى المستشفى القديم، الذي يحمل نفس الاسم ويقع على مقربة من المبنى الحالي، وسيتم بناء جناح إضافي للمستشفى الجديد في مكانه.

وقال فخر الدين قوجة إن القسم الذي افتتح حديثا في المستشفى يغطي مساحة 180 ألف متر مربع ويضم 240 عيادة و 28 غرفة عمليات.