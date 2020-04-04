للحد من تفشي كورونا.. إغلاق مترو إسطنبول 9 مساء

أعلن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، السبت، أن عمل مترو الأنفاق بالمدينة، سيكون حتى التاسعة مساء فقط، بداية من الاثنين، ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وقال إمام أوغلو، في تغريدة عبر تويتر: "اعتبارا من 6 أبريل/نيسان الحالي، ستستمر كافة رحلات المترو في إسطنبول حتى الساعة الـ21:00 (بالتوقيت لمحلي)".

وأوضح أن رحلات الترامواي في شارع "الاستقلال" السياحي، إضافةً إلى رحلات المترو الرابط بين منطقتي "كاباطاش" و"تقسيم"، ستتوقف مؤقتا.

يُذكر أن عمل مترو أنفاق إسطنبول كان بين السادسة صباحا حتى منتصف الليل (بالتوقيت لمحلي).

ومساء السبت، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، ارتفاع إصابات كورونا في تركيا إلى 23 ألفا و934، والوفيات إلى 501.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و188 ألفا، توفي منهم أكثر من 64 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 244 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".

وتتصدر إيطاليا قائمة وفيات كورونا عالميا، تحل بعدها إسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.