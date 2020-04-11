ولاية إسطنبول.. خدمة توصيل الخبز إلى البيوت مجاناً

أعلن والي إسطنبول علي يرلي قايا أن مجموعات خاصة تقوم بتوفير احتياجات المواطنين من الخبز في الولاية، عبر خدمة التوصيل المنزلي مجانا.

وأضاف يرلي قايا في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، السبت، "نحن في خدمة مواطنينا في كل مكان بإسطنبول".

ولفت إلى أن كافة المخابز في إسطنبول تواصل عملها في إعداد الخبز خلال فترة حظر التجول التي بدأت منتصف ليل الجمعة/ السبت، وتنتهي منتصف ليل الأحد/ الاثنين، بموجب تعميم لوزارة الداخلية، ضمن تدابير منع انتشار فيروس كورونا.

وأكد الوالي أن مجموعات "الوفاء للدعم الاجتماعي" تحمل الخبز إلى منازل المواطنين الذين يتصلون بالولاية، في ظل منع خروجهم من المنازل نظرا لفرض حظر التجول.

ولفت إلى أن رجال الشرطة وموظفو البلديات، يتولون مهمة توصيل الخبز إلى منازل المواطنين بشكل مجاني، داعيا سكان المدينة إلى التزام البيوت.

ومجموعات الوفاء للدعم الاجتماعي، تشكلت لدى كل ولاية تركية، بتعليمات من وزارة الداخلية، لتتولى تلبية احتياجات وطلبات المسنين والمصابين بأمراض مزمنة، وذلك بعد تقييد خروجهم من المنازل ضمن إطار تدابير مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وفي 21 مارس/ آذار الماضي، أعلنت وزارة الداخلية التركية في بيان، تقييد خروج المسنين والمصابين بأمراض مزمنة، ضمن تدابير منع انتشار كورونا.

وفي هذا الإطار، يتصل المواطنون بالرقم 112 المخصص للإسعاف، و155 للشرطة، و156 للدرك، لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

ومساء الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية التركية، حظرا للتجول في 31 ولاية من بينها إسطنبول، يومي السبت والأحد.