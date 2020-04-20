أردوغان يفتتح مدينة باشاك شهير الطبية في إسطنبول

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، مدينة باشاك شهير الطبية في الشطر الأوروبي لمدينة اسطنبول، مشيراً إلى أنهم يعتزمون افتتاح 8 مدن طبية جديدة مع نهاية العام الجاري.

وبدأ افتتاح المدينة الطبية بعرض وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، أقسام المدينة الطبية وأحدث الأجهزة المتوافرة فيها.

وأوضح قوجه أن المدن الطبية من "أهم أدواتنا في مكافحة وباء كورونا"

وأضاف: "تم تصنيع جهاز تنفس محلي الصنع وجاهز للاستخدام اعتبارا من اليوم".

وأشار إلى أنه يمكن تحويل كافة الأسِرّة في مستشفى "باشاك شهير" إلى وحدات عناية مشددة عند اللزوم.

قال الرئيس أردوغان إن بلاده وضعت 10 مدن طبية في خدمة مواطنيها، وتخطط لإنشاء 8 أخرى مع نهاية العام الحالي.

وأكد أردوغان أن تركيا أظهرت قوتها في مرحلة فقدت فيها العديد من المؤسسات الدولية قدراتها.

وشدد على عزمهم "الارتقاء بتركيا إلى المكانة التي تستحقها في النظام العالمي الجديد الذي سيظهر بعد كورونا".