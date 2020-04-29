روحاني مهددا واشنطن: سيبقى اسم الخليج العربي دائما الخليج الفارسي

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، إن الخليج العربي ينتمي إلى الأمة الإيرانية مدعياً أن اسمه سيبقى دائما "الخليج الفارسي".

وقال روحاني في كلمة خلال اجتماعه بالحكومة حول تصاعد التوتر مع واشنطن في منطقة الخليج العربي: "الخليج الفارسي ينتمي إلى الأمة الإيرانية، وسيظل اسمه كذلك. وليعلم الأمريكيون أن اسمه ليس خليج واشنطن أو نيويورك".

وأضاف أن "الأمريكيين يرون أن الأمة الإيرانية نجحت وستنجح في حماية الخليج الفارسي"، على حد تعبيره.

وأكد روحاني أن "القوات الإيرانية ستظل دائما حارسة للخليج الفارسي".

وحول جائحة كورونا، قال روحاني إن الفيروس تسبب في وفاة نحو 6 آلاف إيراني، ولا أحد يعلم موعد انتهائه، مشيرا إلى تراجع الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة.

وأشار إلى أن القيود المفروضة ضمن تدابير الوقاية من الفيروس ستتم إزالتها، لافتا إلى ضرورة امتثال المجتمع للتعليمات الصحية وعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة.

وحتى صباح الأربعاء، سجلت إيران 93 ألفا و657 إصابة بكورونا، فيما بلغ عدد الوفيات 5 آلاف و957، في حين تعافى 73 آلاف و791، وفق موقع "worldometers" المختص برصد ضحايا الفيروس.