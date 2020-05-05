مسجد "تشاملجا" بإسطنبول يستقبل 7 ملايين زائر في عامه الأول

استقبل مسجد "تشاملجا" الكبير بمدينة إسطنبول 7 ملايين زائر، خلال العام الأول من افتتاحه رسمياً.

وافتُتح مسجد "تشاملجا" الكبير، في 3 مايو/ أيار 2019، بحضور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وممثلين من مختلف دول العالم الإسلامي.

وفي حديثه للأناضول، قال أرغين كولونك، رئيس جمعية إنشاء وإحياء المساجد والأبنية الثقافية في إسطنبول: "مسجد تشاملجا شهد خلال شهر رمضان العام الماضي، أداء 70 ألف شخص فيه صلاة الفجر، و50 ألفا آخرين أدوا فيه صلاة الجمعة".

وأضاف أن المسجد والمجمّع التابع له استقبل منذ افتتاحه رسمياً العام الماضي، 7 ملايين زائر.

وعام 2013 بدأت عمليات بناء المسجد على أعلى قمة في مدينة إسطنبول بمنطقة أوسكودار على طراز الهندسة المعمارية العثمانية والمعاصرة.

وشيد المسجد على مساحة 15 ألف متر مربع، ويتسع لنحو 63 ألف مصلٍ في وقت واحد.

كما يضم قاعة مؤتمرات، ومتحفا للآثار الإسلامية التركية، ومكتبة عامة، ومعرضا للفنون، إضافة إلى موقف لسيارت رواد المسجد.

ويعتلي المسجد 6 مآذن، 4 منها بطول 107.1 أمتار، واثنتان بطول 90 مترًا، فيما يبلغ ارتفاع قبته نحو 72 مترا وقطرها 34 مترا.

وتم تخصيص حدائق حول المسجد بمساحة 30 دونما، ليتمكن الزائرون من التنزّه فيها، والاستمتاع بمنظر إطلالتها التي تعتبر من أجمل إطلالات إسطنبول، كونها تشرف على الشطرين الآسيوي والأوروبي للمدينة، إضافة إلى جزء من بحر مرمرة.