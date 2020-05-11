رغم جائحة كورونا.. صادرات إسطنبول تتجاوز 2.5 مليار دولار

أعلن اتحاد المصدرين في إسطنبول أن إجمالي صادرات المدينة خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام الحالي قد تجاوز 2.5 مليار دولار، محققاً نمواً بنسبة 2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت في بيان أن إسطنبول رفعت من حصتها ضمن إجمالي الصادرات التركية، لتبلغ 5.3 بالمئة.

وذكر البيان أن صادرات إسطنبول خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني-أبريل/نيسان 2020، وصلت إلى أسواق 185 دولة حول العالم، بقيمة إجمالية تجاوزت 2.5 مليار دولار.

وتصدر العراق قائمة البلدان الأكثر استيراداً من إسطنبول، خلال هذه الفترة، بقيمة وصلت إلى 180 مليون دولار.

وحلت ألمانيا في المرتبة الثانية ضمن القائمة نفسها، بواردات بلغت قيمتها 141 مليون دولار، تلتها السويد بـ 122 مليون دولار.

وأوضح البيان أن قيمة صادرات إسطنبول خلال أبريل/نيسان وحده، بلغت 534 مليون دولار.

ونقل البيان عن محسن تشاقيجي، الرئيس التنسيقي لاتحادات المصدرين في إسطنبول، قوله إن المنتجات الزراعية ساهمت بشكل كبير في زيادة حجم صادرات المدينة خلال الفترة المذكورة.

وأضاف أنه في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي أزمات بسبب وباء كورونا، فإن إسطنبول زادت من حجم صادراتها، ومن نصيبها ضمن إجمالي الصادرات التركية.