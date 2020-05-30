إسطنبول على موعد مع افتتاح مستشفيين الأحد

تشهد مدينة إسطنبول، الأحد، افتتاح مستشفيي "البروفسور الدكتور مراد ديلمنر" في "مطار أتاتورك"، و"الدكتور إسماعيل نيازي قورتولموش" في منطقة هادم كوي، وسط مراسم رسمية.

وفي 6 أبريل/ نيسان الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة، إنه سيتم إنجاز مستشفيين إضافيين في إسطنبول خلال مدة أقصاها 45 يوما، في إطار مكافحة جائحة كورونا.

وجرى وضع حجر الأساس لمستشفى "البروفسور الدكتور مراد ديلمنر" ، عقب إعلان الرئيس التركي، وتم الانتهاء من أعمال بنائه وتجهيزه خلال فترة قصيرة.

وعبر بنيته التحتية المتطورة وهندسته المعمارية الأفقية ومظهره الحديث، سيلعب مستشفى "البروفسور الدكتور مراد ديلمنر" بمنطقة يشيل كوي، دورا مهما ما بعد مرحلة كورونا.

ويهدف المستشفى إلى تقديم اسهامات هامة في مكافحة كورونا، فضلا عن تقديم خدماته في مجال السياحة العلاجية ومكافحة الأوبئة والأمراض المحتملة بعد مرحلة كورونا.

- الصرح الطبي سيقدم الخدمات في مختلف الاختصاصات

منذ وضع حجر الأساس للمستشفى وحتى اكتماله، شارك في بنائه ما يقرب من 4000 عامل في 3 نوبات.

وبني المستشفى على أرض تبلغ مساحتها 125 ألف متر مربع، تم تخصيص 50 ألف متر مربع منها للمناظر الطبيعية ومرأب للسيارات.

ويتميز المرأب بسعة 500 سيارة، بينما تبلغ مساحة المباني المغلقة في المستشفى 75 ألف متر مربع.

وسيقدم المستشفى مساهمات كبيرة للنظام الصحي حيث تبلغ سعته 1008 سرير، ويضم 16 غرفة عمليات.

وكذلك يحتوي على 576 غرفة مرضى مزودة بحمام، بينها 36 غرفة مزودة بمعدات خاصة بمرضى القصور الكلوي، والعناية المركزة.

ويتضمن 432 سريرا لمرضى العناية المركزة، و36 سريرا لقسم الطوارئ، و8 لفرز المصابين، وجهازين للانعاش القلبي الرئوي، و4 أجهزة للتصوير المقطعي، و4 للرنين المغناطيسي، وغرفتين للتصوير الشعاعي.