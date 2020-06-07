سكان إسطنبول يستمتعون بأجواء الصيف بعد تخفيف قيود كورونا

استغل سكان مدينة إسطنبول التركية الأجواء الصيفية التي تشهدها الأحد للنزول إلى البحر والتنزه في المناطق الساحلية، وذلك بعد قرار رفع قيود التجول التي فرضت في نهاية الأسابيع الماضية بسبب فيروس كورونا.

وكان سكان إسطنبول يقضون عطلة نهاية الأسبوع في منازلهم منذ فترة طويلة بسبب تدابير الحكومة التركية لمكافحة كورونا.

وفضّل عدد كبير من المواطنين في المدينة، الذهاب إلى البحر والمناطق الساحلية للسباحة والتنزه في حرارة اقتربت من 30 درجة مئوية.

والتقطت عدسة الأناضول تحركات السكان في السواحل وأماكن التنزه، وقد بدت على وجوههم ملامح الاستمتاع بأشعة الشمس ومياه البحر.