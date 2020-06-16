مطار إسطنبول.. افتتاح المدرج المستقل الثالث ودار ضيافة ومسجد

شارك الرئيس التركي في مراسم افتتاح توسعة جديدة في مطار إسطنبول، مؤكداً أنه "أصبح تحفة عالمية، ومصدر فخر لبلدنا، واليوم نفتتح مدرجا مستقلا جديدا وبرج مراقبة ثانٍ".

والأحد، شارك رجب طيب أردوغان في مراسم افتتاح المدرج المستقل الثالث ودار ضيافة ومسجد في مطار إسطنبول.

وقال الرئيس التركي في كلمته إن مطار إسطنبول رمز من رموز أهداف حكومته لعام 2023 في إشارة إلى مئوية تأسيس الجمهورية التركية.

وأضاف: "مطارنا هذا تحفة على مستوى العالم في المعنى الحقيقي بدءا من عملية البناء وحتى القدرة الاستيعابية، وأحد رموز أهداف تركيا لعام 2023".

ولفت إلى أن المطار سيساهم في الارتقاء بإسطنبول أكثر باعتبارها علامة عالمية، معربًا عن أمله في أن تعود الأقسام الجديدة بالخير على بلاده.

وكشف الرئيس التركي أن إجمالي عدد الرحلات في المطار بلغ 423 ألفًا منذ افتتاحه بطاقة كاملة في 6 أبريل/ نيسان من العام الماضي.

وأوضح أن عد المسافرين الذين استضافهم المطار بلغ 65 مليونا، وأن هذه الأرقام سترتفع بسرعة مع افتتاح الأجزاء الأخرى.

وبيّن أردوغان أن المدرج الجديد المستقل الثالث قادر على استضافة أكبر الطائرات في العالم، ويتيح لها الهبوط والإقلاع بسهولة.

وأكّد أن مطار إسطنبول بالوضع الحالي يتمتع بقدر استيعابية تصل إلى 90 مليون مسافر سنويا.

وقال إن تخطيط المطار يمكنه من استضافة 200 مليون مسافر سنويا عند الحاجة.

أردوغان أكّد أنه كلما ازداد مستوى الاستثمارات في قطاع النقل، كلما فُتح المجال أمام نمو تركيا وزيادة قوتها.

وقال إن عدد المسافرين بالطيران في تركيا لم يكن يتجاوز الـ34 مليونا عندما استلم حزبه "العدالة والتنمية" الحكم عام 2002 في حين بلغ العدد 209 ملايين مسافر العام الماضي.

وأشاد بأهمية المشاريع العملاقة الأخرى التي أنجزتها حكومات الحزب لغاية اليوم، ومن بينها خط مرمراي للقطارات، ونفق أوراسيا الذين يربطان قارتي آسيا وأوروبا ببعضهما من تحت مضيق البوسفور، فضلًا عن جسري ياووز سلطان سليم وعثمان غازي.

وشدّد على أن جائحة فيروس كورونا التي طالت العالم بأسره، أظهرت الحجم الكبير للإمكانات والميزات التي تتمتع بها تركيا.