"شرطة الغابات والمناطق الطبيعية" تبدأ عملها في مراقبة غابات إسطنبول

تشكل غابات إسطنبول ملاذات آمنة لاختباء المجرمين الفارين بسبب كثافتها واتساعها وانتشارها الواسع في شطري المدينة الأوروبي والآسيوي. ولطالما تعرضت مساحات واسعة من تلك الغابات للتخريب والحرائق ما دفع إدارة الشرطة في المدينة الأكثر كثافة سكانية في تركيا لإنشاء وحدة خاصة لحماية الغابات. وستعمل دوريات "شرطة الغابات والمناطق الطبيعية" في أيام معينة من الأسبوع ضمن غابات المدينة المختلفة.

وقام قسم الشرطة في إسطنبول بتقديم الوحدة الجديدة يوم الخميس في غابة "حجي بكتاش ولي" في منطقة "سلطان غازي".

وتضم دوريات "شرطة الغابات والمناطق الطبيعية" المجهزة بمروحيات وطائرات بدون طيار تحمل كاميرات حرارية، ضباط شرطة برتب رفيعة ورجال شرطة وضباط من وحدة عمليات النخبة الخاصة، الذين يلعبون دوراً رئيسياً في عمليات مكافحة الإرهاب. وسترافق كلاب مدربة دوريات المناطق الطبيعية أثناء تأديتها لمهامها المنوطة بها.