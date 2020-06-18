فرض ارتداء الكمامات في أنقرة وإسطنبول وبورصة

أعلنت سلطات ولايات أنقرة وإسطنبول وبورصة فرض ارتداء الكمامات على المواطنين في الأماكن العامة، بناء على اقترح المجلس العلمي التركي لمكافحة كورونا.

وأصدرت الولايات الثلاث قراراتها في هذا الشأن، في بيانات منفصلة، مساء الأربعاء، ونشرتها عبر مواقعها على منصات التواصل الاجتماعي.

وأجمعت الولايات الثلاث على إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة للحد من تفشي فيروس كورونا، داعية إلى الالتزام بثلاثي "الكمامة والتباعد الاجتماعي والنظافة العامة".

وأشارت الولايات المذكورة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق مخالفي القرار، وفي مقدمتها فرض الغرامات المالية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن المجلس العلمي التركي اقترح في اجتماعه إلزام المواطنين في إسطنبول وأنقرة وبورصة بارتداء الكمامات.

وحتى مساء الأربعاء، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا، 182 ألفا و727، توفي منهم 4 آلاف و861، فيما وصل عدد المتعافين إلى 154 ألفا و640.