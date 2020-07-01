تركيا.. بدء محاكمة السعوديين المتهمين بقتل خاشقجي غيابياً

تبدأ يوم الجمعة المقبل في تركيا محاكمة 20 سعودياً غيابياً بتهمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 في إسطنبول، حسب ما أكدت خطيبة خاشقجي الثلاثاء.

وتبدأ المحاكمة في المحكمة الرئيسية في إسطنبول الجمعة الساعة 10,00 بالتوقيت المحلي (07,00 بتوقيت غرينتش)، وفق ما قالت خديجة جنكيز لوكالة الأنباء الفرنسية، مضيفةً "سأكون هناك أيضاً".

وقُتل خاشقجي العامل في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية مقالات ناقدة لسياسات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018 على يد سعوديين قدموا خصيصاً من السعودية إلى تركيا لتنفيذ الجريمة.

ووجه مدعون عامون في تركيا اتهامات في وقت سابق لعشرين سعودياً، بينهم معاونان بارزان سابقان لابن سلمان، في ختام تحقيق استمر أكثر من عام في القضية.

وذكر مكتب المدعي العام في إسطنبول في بيان وقتذاك أنه جرى إعداد قرار اتهامي يمهد لبدء محاكمة بحق المتهمين. ويشير القرار إلى أن النائب السابق لرئيس المخابرات العامة أحمد عسيري والمستشار السابق في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني هما المدبران لعملية اغتيال خاشقجي.

وتقول تركيا إن خاشقجي تعرض للخنق ثم قُطع جسده من جانب مجموعة من السعوديين داخل القنصلية. ولم يُعثر قط على جثمان الصحافي الذي كان يبلغ من العمر 59 عاماً، رغم الدعوات التركية المتكررة للرياض بالتعاون في هذا الإطار.

ومن المتوقع أن تحضر أناييس كالامار، خبيرة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء، المحاكمة التي لم يتم حتى الآن تأكيد افتتاحها الجمعة رسمياً.

وفي أواخر أيار/مايو، أعلن أبناء خاشقجي "العفو" عن قتلة والدهم. وبعد ساعات على الإعلان عن العفو، أصرت خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي التركية، على أن "أحداً" لا يملك حق العفو عن قتلته.

وقالت جنكيز على "تويتر"، "ليس لأحد حق العفو عن قتلته. وسأستمر أنا وكل من يطالب بالعدالة، من أجل جمال، حتى نحقق مرادنا".

وقامت السلطات السعودية بمحاكمة عدد من المتهمين بقتل خاشقجي، زعمت إنهم توجهوا إلى تركيا لتنفيذ الجريمة من دون علمها. وصدرت قبل أشهر أحكام بالإعدام والسجن، في قضية أثارت إدانات دولية واسعة. ولم تُعرف أسماء المتهمين رسمياً، كما جرت المحاكمة بعيداً عن وسائل الإعلام.