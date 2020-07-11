أردوغان: اتخذنا قرار فتح "آيا صوفيا" للعبادة تلبية لرغبة شعبنا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أن إعادة فتح "آيا صوفيا" للعبادة من جديد، حق سيادي لبلاده، ويأتي تلبية لرغبة الشعب.

وقال الرئيس أردوغان، في كلمة خلال افتتاح جسر للسيارات بولاية سيعرت جنوب شرقي تركيا: "اتخذنا هذا القرار باعتباره حقا لنا، وبناء على رغبة شعبنا دون اكتراث لما يقوله الآخرون".

وانتقد الدول الغربية لعدم اتخاذها أي خطوات في مجابهة تنامي "الإسلاموفوبيا" لديها، قائلا: "الذين لم يتخذوا أي خطوات للحد من معاداة الإسلام في بلدانهم، يهاجمون إرادة تركيا في استخدام حقوقها السيادية".

وحول مكافحة الإرهاب، شدد الرئيس أردوغان، على أن بلاده ستمضي قدما في محاربة كل تنظيم إرهابي يهدد أمن تركيا وشعبها.

وأضاف: "لم نكتف بسحق المنظمات الإرهابية التي تحاول تطويق حدودنا فحسب، بل أنشأنا خطا أمنيا عميقا جدا في البر والبحر".