بورصة إسطنبول تفتتح على ارتفاع بـ1.453 نقطة بعد قرار إعادة آيا صوفيا مسجداً

بدأ مؤشر الأسهم القياسي في تركيا أسبوع التداول بزيادة تجاوزت الـ1.453 نقطة، وهو رقم رمزي للبلاد إذ يتزامن مع العام الذي فتح فيه السلطان محمد الفاتح مدينة القسطنطينية/إسطنبول.

كما يأتي في ثاني يوم للتداول بعد قرار السلطات التركية إعادة آيا صوفيا إلى حاله كمسجد وهو ما فعله السلطان محمد الفاتح لدى دخوله المدينة عام 1453 ميلادية.

وقد أثار تصادف الرقم مع سنة فتح المدينة ردة فعل قوية على وسائط التواصل الاجتماعي ورأى فيه العديدون صدفة خير.

وسجل مؤشر بورصة إسطنبول (BIST 100) في وقت مبكر من يوم الاثنين 116262.12 نقطة، بزيادة 1453.56 نقطة أي بزيادة 1.27%.

وعند إغلاق يوم الجمعة، انخفض مؤشر بورصة إسطنبول بنسبة 0.85% إلى 114808.56 نقطة فيما بلغ حجم التداول اليومي 22.87 مليار ليرة تركية (3.3 مليار دولار).

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 6.8650 ليرة تركية اعتبارًا من الساعة 9.30 صباحًا بالتوقيت المحلي (06.30 ت غ) ، مقارنة مع 6.8670 في يزم الإغلاق السابق.

وارتفع سعر صرف اليورو مقابل الليرة التركية إلى 7.7810 من 7.7680.

وكان مجلس الدولة التركي ألغى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 1934 القاضي بتحويل "آياصوفيا" بإسطنبول من مسجد إلى متحف، معتبرة القرار غير قانوني.