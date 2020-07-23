أردوغان يزيح الستار عن لوحة "جامع آيا صوفيا الكبير"

أزاح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، الستار عن لوحة جامع آيا صوفيا، كُتب عليها "جامع آيا صوفيا الكبير".

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس أردوغان للجامع، في زيارة تعد الثانية خلال 4 أيام، قبل فتحه أمام المصلين للعبادة مع صلاة الجمعة، .

واستمع أردوغان لمعلومات حول التحضيرات النهائية في الجامع، من وزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، ووالي إسطنبول علي يرلي قايا.

ورافق أردوغان في الزيارة كل من عقيلته أمينة، ونائبه فؤاد أوقطاي، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، والناطق باسم "العدالة والتنمية" عمر جليك، ورئيس الشؤون الدينية علي أرباش.

وبعد إزاحة الستار عنها عند مدخل الجامع، التقط أردوغان والوفد المرافق له صورة تذكارية جماعية أمام اللوحة.

وفي 10 يوليو/ تموز الجاري، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويل "آيا صوفيا" من جامع إلى متحف.

وبعد ذلك بيومين، أعلن أرباش، خلال زيارته "آيا صوفيا"، أن الصلوات الخمس ستقام يوميا في الجامع بانتظام، اعتبارا من الجمعة المقبل.

و"آيا صوفيا"، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة جامعا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.