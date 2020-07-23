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21 مسجداً بإسطنبول تفتح أبوابها حتى الصباح لخدمة القادمين لافتتاح "آيا صوفيا"

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 23.07.2020 22:35
آخر تحديث في 24.07.2020 05:52
21 مسجداً بإسطنبول تفتح أبوابها حتى الصباح لخدمة القادمين لافتتاح آيا صوفيا


حددت رئاسة الشؤون الدينية التركية، قائمة تضم 21 مسجدا في إسطنبول، لإبقاء أبوابها مفتوحة حتى صباح الجمعة، بهدف تقديم الخدمات للوافدين من ولايات تركية من أجل المشاركة في افتتاح جامع آيا صوفيا- الجامع الكبير.

وتتميز هذه المساجد بقربها من جامع آيا صوفيا، لتسهيل وصول الوافدين من الولايات الأخرى إليه، الجمعة.

وتضم القائمة المساجد التالية: إسحق باشا، أق بييق، كابي أغاسي، لاليلي، وناكليبنت، وبيازيد، وبيرتفنيال، وغازي أتيك علي باشا، وكاليتشيجي حسن، وخوجة بيري، وكوبروللو، والمعمار خير الدين، وفيروز آغا، وييره باتان، ومولا فناري، وجزري قاسم باشا، ونوري عثمانية، وصوقوللو محمد باشا، والسلطان أحمد، وحاجي بشير آغا، ونالبانت.

وفي 10 يوليو/ تموز الجاري، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويل "آيا صوفيا" من جامع إلى متحف.

وبعد ذلك بيومين، أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، خلال زيارته "آيا صوفيا"، أن الصلوات الخمس ستقام يوميا في الجامع بانتظام، اعتبارا من 24 يوليو الجاري.

و"آيا صوفيا"، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة جامعا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.

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