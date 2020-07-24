بتعليمات من أردوغان.. جامع "آيا صوفيا" مفتوح 24 ساعة

أوعز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإبقاء جامع آيا صوفيا الكبير في إسطنبول مفتوحا على مدار 24 ساعة بشكل دائم.

وقال والي إسطنبول علي يرلي قايا، في تغريدة على تويتر، الجمعة، إن جامع آيا صوفيا سيظل مفتوحا للعبادة على مدار 24 ساعة، بصورة دائمة، اعتبارا من اليوم، بموجب تعليمات الرئيس أردوغان.

وأعرب والي إسطنبول عن شكره للرئيس أردوغان، على هذا القرار.

وأقيمت اليوم أول صلاة جمعة في جامع "آيا صوفيا"، بحضور الرئيس أردوغان، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية في 10 يوليو/ تموز الجاري، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويله من جامع إلى متحف.

وتوافد المواطنون الأتراك منذ فجر الجمعة، بأعداد كبيرة نحو ساحة جامع "آيا صوفيا" للمشاركة في الصلاة.

و"آيا صوفيا"، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة جامعا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.