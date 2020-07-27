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صلاة الفجر في آيا صوفيا.. إقبال كبير ودعاء

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 27.07.2020 10:32
صلاة فجر يوم الاثنين في آيا صوفيا الأناضول صلاة فجر يوم الاثنين في آيا صوفيا (الأناضول)

شهد جامع آيا صوفيا الكبير إقبالاً كبيراً من المصلين لأداء صلاة فجر الاثنين فيه، فيما تستمر موجة الترحيب بإعادة افتتاحه للعبادة بعد 86 عاما كان فيها متحفاً.

وأدى المسلمون صلاة الفجر داخل المسجد، آخذين بعين الاعتبار مبدأ التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.

كما أدى بعض المصلين صلاة الفجر في باحة المسجد، وطلبت كوادر رئاسة الشؤون الدينية من المواطنين الحرص على التدابير الوقائية.

وتضرع المصلون بالدعاء إلى الله قبل وبعد أداء صلاة الفجر.

وفي 24 يوليو/ تموز الجاري، أقيمت أول صلاة جمعة بـ"آيا صوفيا" بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية في 10 من الشهر ذاته، قرار مجلس الوزراء، الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويله من مسجد إلى متحف.

و"آيا صوفيا"، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة جامعا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط

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