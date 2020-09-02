افتتاح برج "تشامليجا" الجديد.. نقطة علام جديدة في سماء إسطنبول

ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن تشغيل هوائيات البث في برج "تشامليجا" الإذاعي التلفزيوني الجديد في إسطنبول، سيبدأ في أيلول/سبتمبر عبر المدينة بأسرها. ويقع البرج الذي يمثل معلماً جديداً للمدينة على تلٍ مرتفعٍ يطل على معظم أرجاء إسطنبول، وهو مرشح لأن يكون نقطة جذبٍ سياحي فيها.

ووفقاً لمسؤولي المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي، فقد استغرق بناء البرج أربع سنوات تقريباً. وسيستمر البث التجريبي عبره حتى صباح الثلاثاء، ليبدأ البث الدائم في 10 أيلول/سبتمبر.

وقال خبراء مجلس الإذاعة والتلفزيون إنهم يراقبون أنشطة البرج التجريبية عن كثب وأن البرج سيعمل بكامل طاقته في غضون 10 أيام، مؤكدين أن عملية إزالة الهوائيات القديمة المنتشرة في منطقة "بيوك تشامليجا" ستبدأ بعد دخول البرج إلى الخدمة.

ويبلغ ارتفاع البرج 369 متراً، وهو يوفر إطلالة فريدة على المدينة ويضم مطعماً ومنصةً للرصد والمراقبة. ومن المؤمل أن ينهي البرج الجديد ظاهرة الهوائيات التلفزيونية القديمة والعملاقة المتناثرة على التل التي تسبب تلوثاً بصرياً مزعجاً للغاية.

ويتكون البرج الذي بدأ بناؤه في مارس 2016 من 53 طابقاً أربعة منها تحت الأرض، وهو يقع على ارتفاع 576 متراً فوق مستوى سطح البحر.

ويوجد مطعم واحد في كل من الطابقين 39 و 40 من البرج، يقدم أصناف المطبخ التركي وأصنافاً غربية منوعة، بينما خصص الطابقان 33 و34 منه للرصد والمراقبة.

كما يضم البرج مساحات عرض ومصعداً بانورامياً ومقاهي متنوعة. وتتيح إطلالة مقدارها 180 درجة مع مصاعد بانورامية على جانبي الهيكل للزوار، مشاهدة المعالم التاريخية الشهيرة على الجانب الأوروبي من المدينة، بالإضافة إلى مشاهدة امتدادات شاسعة من ساحل البحر الأسود في الشمال.

ويتوقع المسؤولون أن يجذب البرج وهو الأعلى في المدينة، بارتفاعه وإطلالته الفريدة، حوالي 4 ملايين زائر أو أكثر سنوياً، كونه ينافس ناطحة سحاب بارتفاع 261 متراً على الجانب الأوروبي من إسطنبول.