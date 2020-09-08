بدء الاختبارات على خط مترو "غيرت تبه - مطار إسطنبول" عالي السرعة

قال وزير النقل والبنية التحتية التركي إن إنتاج أول عربة مترو فائق السرعة للعمل على خط المترو الذي سيربط قلب العاصمة بمطار إسطنبول، قد اكتمل وتم وضعها على القضبان للتجربة.

وقال الوزير عادل قره إسماعيل أوغلو في بيان له يوم الأحد، إن اختبارات الأداء ستبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر بعد دمج جميع العربات المقرر استخدامها على خط مترو المطار، في مركز الصيانة.

ومن المقرر أن يقوم خط المترو الجديد بنقل الركاب من منطقة "غيرت تبه" في حي شيشلي على الجانب الأوروبي من إسطنبول، إلى المطار الجديد في 35 دقيقة فقط.

ويمتد خط مترو المطار الجديد مسافة 37.5 كيلومتراً، ويشمل تسع محطات وهو أسرع خط مترو في البلاد، إذ تبلغ سرعة عرباته 120 كيلومتراً في الساعة.

وأكد قره إسماعيل أوغلو أنه سيتم الانتهاء من إنتاج 10 عربات مترو جديدة ووضعها في الخدمة بحلول نهاية العام. بالرغم من أن التوقعات السابقة أشارت إلى أن الانتهاء من الخط الجديد سيكون في أغسطس 2021. موضحاً أن أول عربة جديدة تم وضعها في القسم الواقع بين "غوك تورك-كاغيت حانة".

وقال: "تبلغ السرعة القصوى لعربات المترو التقليدية 80 كيلومتراً في الساعة. لكننا تمكنا لأول مرة في تركيا، من تصنيع نظام المترو هذا، بالإضافة إلى إنتاج هذه القاطرات التي أنجزنا أولاها القادرة على السير بسرعة 120 كيلومتر في الساعة"

وأكد الوزير أن تصنيع القاطرات تم بشكل شبه كامل من الموارد المحلية، كما هو الحال في تصنيع خط المترو.

وأشار قره إسماعيل أوغلو إلى أنه سيتم إنتاج 136 عربة إضافية لاستخدامها في مترو "غيرت تبه- مطار إسطنبول" في تركيا شرط أن يتم التصنيع من موارد محلية لا تقل نسبتها عن 60%.

وقال إن مشروع خط مترو المطار سيساهم بشكل كبير في إنتاج أسرع مترو في العالم، لأنه مع انتهاء مراحله لن يربط مطار إسطنبول بجميع أجزاء المدينة فحسب، بل سيزيد أيضاً من قدرة تصنيع عربات المترو محلياً.

وأوضح أنه تم استخدام 10 آلات حفر في وقت واحد وهي سابقة في تاريخ إنشاء مترو في تركيا.

ومن المتوقع أن يخدم الخط الذي يمر عبر مناطق بشيكطاش وشيشلي وكاغيت حانة وأيوب وأرناؤوط كوي، حوالي 600.000 راكب من سكان إسطنبول يومياً. كما يتوقع أن يخفف حين انطلاقه من الاكتظاظ المروري في المدينة بقدر كبير.

يذكر أن المسؤولين قالوا في وقت سابق إن الهدف من مشاريع النقل هو جعل إسطنبول صاحبة أكبر شبكة نقل في العالم من خلال 190 كم من الأنفاق و1.100 كم من خطوط المترو.

وتم افتتاح مطار إسطنبول رسمياً في 29 أكتوبر 2018 تم بالتزامن مع الذكرى الـ95 لتأسيس الجمهورية التركية.

ودخل المطار مرحلة التشغيل الأولى في 7 أبريل 2019 بمراقبة الحركة الجوية فيه من مطار أتاتورك، الذي أغلق الآن كمطار، وبات يستخدم لأنشطة التدريب ومعارض الطيران والأعمال المدنية، بينما سيتم تحويل بعض أجزائه إلى حديقة عامة بعد أن أصبح الاكتظاظ فيه لا يطاق وصنّف من أكثر المطارات ازدحاماً في أوروبا.

وبمقدور مطار إسطنبول الجديد التعامل مع 90 مليون مسافر سنوياً في مرحلته الحالية، التي بالرغم من تقدمها، لا تمثل الكثير مقارنةً بسعته النهائية التي تصل إلى 200 مليون مسافر بعد الانتهاء من مراحله الأربع وإنشاء ستة مدارج فيه، بحلول عام 2028.

وسيستضيف المطار بعد انتهاء كافة مراحله أكثر من 100 شركة طيران تسافر إلى أكثر من 300 وجهة حول العالم. وقد خدم المطار حوالي 52.2 مليون مسافر اعتباراً من أبريل 2019 إلى نهاية العام الماضي.