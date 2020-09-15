قطاع العقارات يسجل مبيعات قياسية للأجانب في تركيا

سجلت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا في شهر أغسطس/ آب الماضي، رقماً قياسيا هو الأعلى مقارنة بالشهر نفسه خلال السنوات السابقة.

ووفق معلومات جمعها مراسل الأناضول، زادت مبيعات العقارات للأجانب خلال أغسطس 2020، بنسبة 8 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي.

ولفتت إلى انخفاض مبيعات العقارات للأجانب خلال الأشهر الثمانية الأولى بنسبة 25 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من 2109، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبلغت مبيعات العقارات للأجانب خلال الأشهر الثمانية الأولى، 20 ألفا و896 وحدة سكنية.

وأكدت المعلومات، أن مبيعات العقارات للأجانب عادت إلى مرحلة ما قبل الوباء.

وتصدرت إسطنبول قائمة المدن التركية الأكثر بيعا للعقارات للأجانب خلال أغسطس الماضي، تلتها أنطاليا ثم أنقرة ومرسين ويالوفا.

واحتل الإيرانيون المرتبة الأولى بين الأجانب الأكثر شراء للشقق السكنية في أغسطس الماضي، بـ640 شقة، ثم العراقيون 592، والروس 366، والأفغان 156، والأذربيجانيون 154.

وفي حديثه للأناضول، أوضح رئيس جمعية "الترويج العقاري في الخارج" التركية عمر فاروق أكبال، أن مبيعات العقارات للأجانب بأغسطس الماضي، زادت 42 بالمئة مقارنة بيوليو/ تموز السابق.

وأضاف أن الأجانب اشتروا في أغسطس 3 آلاف و893 منزلا.