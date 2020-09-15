مترو إسطنبول يرفع عدد السائقات الإناث العاملات على خطوطه

وظفت شركة مترو إسطنبول التي تدير خطوط المترو في المدينة، 88 سائقة أنثى جديدة، ضمن ملاكها الذي صار يضم 99 سائقة بعد أن كان العدد السابق يقتصر على 11 سائقة فقط. وتسلمت السائقات الجديدات شاراتهن المسلكية بعد الانتهاء من تدريبهن، في حفل حضره رئيس بلدية إسطنبول يوم الخميس.

وقال رئيس البلدية إن العدد الإجمالي لسائقي المترو قد ارتفع إلى 772 سائق، في الوقت الذي تخطط فيه شركة المترو لافتتاح خط جديد في 29 أكتوبر، يربط إحدى ضواحي المدينة بمركزها التجاري في منطقة "مجيدية كوي" في شيشلي.

وخضعت السائقات الجديدات لتدريب مدته 368 ساعة، تم إجراء جزء منه عبر الإنترنت بسبب تفشي الفيروس المستجد. كما قادت المتدربات قطارات المترو لمدة 17 ساعة كجزء من تدريبهن. وعززت شركة المترو مؤخراً توظيف الإناث من خلال توظيف 93 امرأة هذا العام. بينما وظفت الشركة في العام الماضي، أربع سائقات جديدات فقط.

يذكر أن معدل توظيف الإناث في البلاد يصل إلى حوالي 30% من مجموع القوى العاملة. وتهدف تركيا إلى زيادة هذه النسبة لتصل إلى 34% على الأقل بحلول عام 2023.