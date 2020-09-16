إسطنبول محصنة ضد نقص المياه بفضل شبكة السدود ومخزوناتها

قالت المديرية العامة للأشغال الهيدروليكية الحكومية إن المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في تركيا لن تشهد أي نقص في المياه المستقبل القريب، بعد أن تحدثت وسائل الإعلام مؤخراً عن انخفاض منسوب المياه في السدود التي تزود إسطنبول بالمياه.

وأفادت وسائل إعلام محلية الشهر الماضي أن قلة هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة أديا إلى انخفاض في مستويات المياه، مشيرةً إلى أن السدود تشهد ثاني أدنى مستوى للمياه فيها منذ عقد، حيث يستقر منسوب المياه حالياً عند 48.92%.

وقالت المديرية العامة للأشغال الهيدروليكية الحكومية التي تشرف على السدود في بيان أصدرته يوم الثلاثاء، إن حجم المياه الموردة لإسطنبول بلغ 3.1 مليون متر مكعب اعتباراً من يوم الاثنين وكان "عند مستوى الذروة".

وأضاف البيان: "المستويات الحالية كافية لتلبية احتياج إسطنبول لمدة 120 يوماً حتى لو لم يحصل أي هطول". وقالت المديرية إنها لا تتوقع أي نقص في المياه في المستقبل القريب بسبب المستويات المرتفعة لمياه السدود وتوقع هطول الأمطار.

كما سلط البيان الضوء على أعمال المديرية العامة للأشغال الهيدروليكية الحكومية وجهودها الرامية لتعزيز الإمدادات المائية لمدينة إسطنبول، بما في ذلك مشروع "Melen"، وهو خط لتوزيع المياه يوفر 268 مليون متر مكعب من المياه سنوياً للمدينة عبر نفق أسفل مضيق البوسفور. كما سيتم توفير 1.7 مليار متر مكعب إضافية من المياه في عام 2023، بعد الانتهاء من بناء سد في ولاية صقاريا شرق إسطنبول.