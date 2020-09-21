أردوغان: تحويل إسطنبول إلى مركز للأمم المتحدة يدعم سلام العالم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تحويل مدينة إسطنبول ملتقى القارات إلى مركز للأمم المتحدة سيدعم جهود السلام والاستقرار العالميين.

جاء ذلك في رسالة مرئية، الاثنين، عرضت خلال اجتماع الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس المنظمة الدولية.

وأشار أردوغان إلى أن منظومة الأمم المتحدة رغم أهدافها المثالية لا تستطيع منع نشوب الصراعات أو إنهائها.

ولفت إلى أن الجميع يشاهد أننا لن نستطيع تجاوز التحديات الحالية من خلال كيانات تشكلت وفق احتياجات القرن الماضي.

وأكد أن مجلسا (الأمن) يترك مصير أكثر من 7 مليارات إنسان تحت رحمة 5 دول لا يمكن أن يكون عادلا أو قابلا للاستمرار.

ودعا إلى إصلاح مجلس الأمن لتفعيل منظومة الأمم المتحدة مجددا.

وأضاف "تكوين هيكل لمجلس الأمن قائم على التمثيل الديمقراطي الشفاف والفعال والعادل بات ضرورة للإنسانية وليس خيارا".