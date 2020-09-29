سكان إسطنبول يصوتون لاختيار التخطيط الجديد لساحة "تقسيم" التاريخية

اختتمت مؤخراً مسابقة تصميم مخطط جديد لميدان "تقسيم" التاريخي، باختيار ثلاثة مشاريع فائزة ستعرض على سكان العاصمة الاقتصادية للبلاد للتصويت على واحد منها، بعد أن تم تقديم 146 عرضاً للجنة المسابقة، التي نظمتها وكالة التخطيط في المدينة وإدارة التراث الثقافي في بلدية إسطنبول الكبرى.

كما تلقت 5 تصميمات أخرى درجات امتياز مشرّفة.

وتم تنظيم المسابقة التي أُعلن عنها في 2 مارس حول تخطيط ساحة تقسيم وحديقة "غيزي بارك" الشهيرة ومحيطها، على مرحلتين وعلى مستوى محلي ودولي.

وضمت لجنة التحكيم عدداً من أشهر المختصين الأتراك والأجانب مثل "زينب أهونباي" و"إيبك أك بينار أكسوغور" و"مانويل دي ريفيرو" وغيرهم.

يذكر أن عروض التصميم الإجمالية المقدمة، شملت 72 عرضاً محلياً، و 48 عرضاً أجنبياً و 26 عرضاً مشتركاً. وقام 20 فريقاً بعد المرحلة الأولى من المسابقة، بتطوير مشاريعهم وفقاً لتوصيات لجنة التحكيم، وتم إعادة تقييمها لاحقاً في المرحلة الثانية.

ومن المقرر أن يتم التصويت لتحديد المشروع الفائز قريباً، من خلال استخدام أرقام هويات المواطنين الذين يرغبون في المشاركة.