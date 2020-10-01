إسطنبول.. انطلاق المعرض الدولي لموضات الأحذية

انطلقت في إسطنبول، الخميس، أعمال النسخة الـ 63 من المعرض الدولي لموضات الأحذية، ليكون بذلك من أولى المعارض المقامة على أرض الواقع، بعد تفشي وباء كورونا.

وستتواصل فعاليات المعرض، لغاية الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في صالة CNR Expo للمعارض بإسطنبول، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة للوقاية من فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن يشارك في المعرض المقام سنوياً، 420 ماركة دولية رائدة في قطاع إنتاج وبيع الأحذية.

كما يستقبل المعرض الذي تنظمه جمعية صنّاع الأحذية التركية TASD، زواراً ووفود شراء من 32 دولة، أبرزها ألمانيا، وكرواتيا، وإيطاليا، وروسيا، والعراق، وكازاخستان.

هذا وسبق لجمعية صنّاع الأحذية التركية TASD، أن نظمت النسخة الافتراضية من المعرض المذكور، في الفترة بين 25-27 أغسطس/آب الماضي، وشهد إقبالاً واسعاً حينها.