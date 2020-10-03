1.5 مليون زائر لجامع آيا صوفيا الكبير منذ يوليو

قال مفتي إسطنبول محمد أمين ماشالي، إن جامع"آيا صوفيا" الكبير استقبل أكثر من 1.5 مليون زائر، منذ إعادته مسجدا أواخر يوليو/ تموز الماضي.

ولفت ماشالي إلى أن جامع آيا صوفيا الكبير يحظى بإقبال كبير من المواطنين من كافة أرجاء البلاد، والسياح الأجانب، طوال الأسبوع، وخاصة الجمعة وأيام العطل.

وأضاف أن متوسط عدد زوار المسجد في أيام الأسبوع العادية نحو 15 ألفا، فيما يراوح أيام الجمعة، ونهاية الأسبوع بين 25 و30 ألفا.

وفي 24 يوليو الماضي، أقيمت صلاة الجمعة في مسجد آيا صوفيا الكبير لأول مرة منذ 86 عاما من تحويله إلى متحف، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونائبه فؤاد أوقطاي، ورئيس البرلمان مصطفى شنطوب، ووزراء ومسؤولين آخرين ورؤساء أحزاب.

ويقع "آيا صوفيا" في منطقة السلطان أحمد بمدينة إسطنبول، واستخدم مسجدا 481 عاما، وتم تحويله إلى متحف عام 1934، ثم أعيد مسجداً مرة أخرى عام2020. ويعد من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.