قطر تدشن إحدى كبرى سفن التدريب العسكرية بالعالم في إسطنبول

دشنت قطر، الخميس، إحدى كبرى سفن التدريب العسكرية في العالم بمدينة إسطنبول التركية.

ووفق بيان وزارة الدفاع القطرية، "دشن وزير الدفاع القطري خالد العطية، ونظيره التركي خلوصي أقار، سفينة التدريب (QTS91 الدوحة)، في حوض الأناضول لبناء السفن في مدينة إسطنبول التركية".

وأفاد البيان بأن "سفينة (الدوحة) تعد من أكبر سفن التدريب العسكرية في العالم، كما تشكل رافدا مهما للقوات البحرية القطرية في مجال التدريب".

وفي مارس/ آذار 2018، وقعت القوات البحرية القطرية، ثلاث اتفاقيات مع شركة الأناضول التركية لبناء السفن، لتوريد 4 سفن تدريب عسكرية.

وتشهد العلاقات التركية القطرية تطورا متناميا وتعاونا متواصلا في مختلف الصعد، يعززه وجود تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر، تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط.

وتربط تركيا وقطر اتفاقيات عديدة، بينها اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين التي صادق عليها البرلمان التركي ودخلت حيز التنفيذ في يونيو/ حزيران 2017، والتي سمحت لتركيا بنشر قوات في قطر، كدعامة مهمة لمسار التعاون العسكري بين البلدين.