إسطنبول.. توقيف اثنين مشتبه فيهما في احتجاز طالبي لجوء باليونان

تمكنت قوات الأمن التركية، الاثنين، من القبض على باكستانيين اثنين، مُشتبه فيهما في تعنيف 5 طالبي لجوء غانيين واحتجازهم كرهائن في اليونان.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الدرك التركية في ولاية أدرنة شمال غربي تركيا، أطلقت عملية أمنية للبحث عن باكستانيين، بناء على انتشار مقاطع فيديو تبين الحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت مجموعة من الباكستانيين قد اعتدت على 5 طالبي لجوء غانيي الجنسية بالضرب واحتجزوهم كرهائن مطالبين أهاليهم بمبلغ مالي قدره 4 آلاف دولار مقابل إطلاق سراحهم.

وسيتم إرسال المشتبه فيهما إلى قيادة الدرك في ولاية أدرنة، بعد ما تبين أنهما على علاقة بمن قاموا بتعنيف طالبي اللجوء واحتجازهم في مدينة سالونيك اليونانية.

جدير بالذكر أن مجموعة من الباكستانيين اعتدوا سابقا، بالضرب على 5 طالبي لجوء غانيين واحتجزوهم كرهائن في اليونان، وقاموا بتصوير مقطع فيديو، مطالبين أهاليهم بمبلغ مالي مقابل إطلاق سراحهم.