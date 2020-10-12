2020.. مطارات إسطنبول تخدِّم أكثر من 30 مليون مسافر

سيَّرت مطارات إسطنبول خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 257 ألفا و69 رحلة جوية، وخدَّمت بذلك 30 مليون و443 ألفا و701 مسافر.

ووفق معلومات جمعها مراسل الأناضول من بيانات المديرية العامة لهيئة المطارات الحكومية، نظم "مطار أتاتورك" خلال الفترة بين كانون الثاني/يناير حتى أيلول/سبتمبر، 26 ألفا و934 رحلة.

فيما نظم "مطار صبيحة غوكتشن" خلال الفترة ذاتها 90 ألفا و564 رحلة، في حين نظم "مطار إسطنبول" 139 ألفا و571 رحلة.

وشهدت مطارات إسطنبول في الفترة المناظرة من العام الماضي 2019، تنظيم 530 ألفا و344 رحلة.

وبلغ عدد الرحلات التي نظمتها جميع مطارات تركيا خلال الفترة المذكورة من العام الجاري 629 ألفا و705.

وبالنسبة لعدد المسافرين، استضاف مطار "صبيحة غوكتشن" خلال الأشهر التسعة الأولى، 12 مليونا و385 ألفا و470 مسافرا.

فيما وصل عدد المسافرين من وإلى "مطار إسطنبول" في الفترة نفسها، 18 مليونا و58 ألفا و231.

وبلغت نسبة المسافرين من وإلى مطارات إسطنبول مقارنة بعموم تركيا 49 بالمئة، إذ استضافت مطارات تركيا 61 مليونا و721 ألفا و290 مسافرا.