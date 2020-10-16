الرئيس الأوكراني يلتقي بطريرك الروم الأرثوذكس بإسطنبول

التقى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، بطريرك الروم الأرثوذكس بإسطنبول، بارثولوميوس.

ويأتي اللقاء في إطار زيارة عمل يجريها زيلينسكي إلى إسطنبول، استجابة لدعوة نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وأفادت مصادر صحفية، أن الرئيس الأوكراني شارك مع الوفد المرافق له، في قداس أقيم بكنيسة بطريركية الروم الأرثوذكس بإسطنبول.

وبعد القداس التقى الرئيس الأوكراني البطريرك بارثولوميوس، وأعرب له عن شكره لدعمه غير المشروط لسيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية.

ودعا زيلينسكي، بارثولوميوس لزيارة أوكرانيا قائلا: "مع مجيئكم، ستتاح لنا فرصة لإحراز تقدم في طريق السلام"، في إشارة إلى النزاع بمنطقة دونباس شرقي البلاد.

من جانبه أعرب بارثولوميوس عن ترحيبه بدعوة زيلينسكي، مبينا أنه سيزور أوكرانيا بعد انتهاء وباء كورونا.