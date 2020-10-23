وزير الصحة التركي يطالب سكان إسطنبول بالالتزام بتدابير كورونا للحد من انتشاره

دعا وزير الصحة التركي فخرالدين قوجة، سكان مدينة إسطنبول إلى الالتزام التام بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، أدلى بها قوجة الجمعة، بولاية بورصة شمال غربي تركيا.

وقال قوجة إن مدينة إسطنبول تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات بكورونا، حيث يوجد 40 بالمئة من المصابين بعموم تركيا فيها.

وأوضح أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بدء بالازدياد مجدداً في كل أنحاء البلاد.

وأضاف أنه "ليس لدينا حاليًا سلاح أقوى من الالتزام بالتدابير ضد الفيروس، وندرك أن هذا الكفاح لا يتم كسبه من خلال علاج المرضى فقط، بل من خلال منع انتشار الفيروس".

وأردف :"تزايدت إصابات كورونا في جميع أنحاء البلاد، وولاية بورصة تشهد حاليًا أكثر أيامها خطورة منذ بداية الوباء".

وأعلنت وزارة الصحة التركية، الخميس، ارتفاع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد، إلى 310 آلاف و27، إثر شفاء 1581 مصابا، و تشخيص 2102 إصابة بكورونا، ليصل الإجمالي 355 ألفا و528.

وبحسب معطيات الوزارة الخميس، تم تسجيل 71 وفاة ، لتبلغ حصيلة الوفيات 9 آلاف و584.