وزير الصحة يدعو سكان إسطنبول لتوخي الحذر من فيروس كورونا

دعا وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، سكان مدينة إسطنبول إلى توخي الحذر من كورونا مع بلوغ عدد الإصابات 40 % من الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، قوجه الاثنين، عقب اجتماع بمقر ولاية إسطنبول، عقده لبحث تدابير مكافحة الوباء في المدينة.



وشارك في الاجتماع الذي استمر ساعتين و40 دقيقة، والي إسطنبول، والأمين العام لبلدية إسطنبول الكبرى، وقادة القوات العسكرية والأمنية، ومدير الصحة في المدينة، إلى جانب رؤساء بلديات الأقضية الـ39 بإسطنبول.



وأضاف الوزير أن مخاطر الوباء في إسطنبول، ستتواصل بالازدياد بسبب الظروف الموسمية.



وأوضح أن إسطنبول تحل في المرتبة الـ14 ضمن قائمة أكثر مدن العالم ازدحاماً، ما يعني تفاقم مصاعب مكافحة الوباء فيها.



وشدد على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة من أجل مكافحة الوباء، داعياً سكان المدينة لتوخي أقصى درجات الحذر للوقاية من الإصابة بالفيروس.



وأكد أن سلطات المدينة ستقوم بالتعديلات اللازمة لتنظيم وسائط النقل العامة في المدينة، بما يتناسب مع ظروف الوباء.



وسجلت تركيا الاثنين 75 وفاة و2198 إصابة جديدة، فضلًا عن 1618 حالة شفاء.