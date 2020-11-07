سباق ماراثون إسطنبول الذهبي الـ42 ينطلق غداً

ينطلق غداً الأحد سباق ماراثون إسطنبول الـ42، وسط التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وسينطلق المشاركون لهذا العام، من منطقة "يني قابي" في الضفة الأوروبية من المدينة، لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث كان الانطلاق يتم عادة من الشطر الآسيوي.

وسيتم هذا العام تنظيم سباق الماراثون الذهبي وطول مساره 42.195 كم، بمشاركة محدودة قدرها 4 آلاف رياضي فقط، فضلا عن سباقي "الباتيناج"، والكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة.

في حين تم إلغاء سباق النصف ماراثون "بطول 15 كم"، وسباق الجري الشعبي "بطول 8 كم"، بسبب جائحة كورونا.

وسيبدأ السباق في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (+3 تغ)، من منطقة يني قابي، لأول مرة، وذلك بسبب الحاجة لمساحة واسعة للحفاظ على التباعد الاجتماعي بسبب كورونا.

وسيشارك في سباق العام الحالي عدد من النجوم البارزين على مستوى تركيا والعالم في رياضة الجري، يأتي في مقدمتهم الأثيوبي زيودو هايلو بيكيلي في فئة الرجال، والكينية ديانا جيماتي بالنسبة للسيدات.

وسينطلق المشاركون من يني قابي، مرورا بمناطق قوم كابي، وسيركجي، وجسر غالاطة، وجسر "شهداء 15 تموز"، وألتوني زادة في الشق الآسيوي، قبل أن يعودوا عبر الجسر مرة أخرى إلى الضفة الأوروبية.

وبهذا سيمر المشاركون من الجسر مرتين في نسخة العام الحالي، للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وسيتم توزيع جوائز مالية على الفائزين بالمركز الخمسة الأولى في فئتي الرجال، والسيدات.

ويتميز ماراثون إسطنبول بأنه الوحيد في العالم الذي ينظم بين قارتين، وانطلق أول مرة عام 1979، تحت اسم "ماراثون أوراسيا العابر للقارات"، وكان حينها مخصصا للرجال، ثم أضيفت إليه فئة السيدات عام 1991.