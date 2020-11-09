وفاة قطة آيا صوفيا الشهيرة "غلي" عن عمر يناهز 16 عاماً

نشر حساب القطة "غلي" Gli الشهيرة التي اتخذت من جامع آيا صوفيا الكبير موطناً لها، على موقع "إنستغرام"، أنها فارقت الحياة، عن عمر يناهز 16 عاماً في إحدى العيادات البيطرية في حي "ليفنت" في إسطنبول حيث كانت تتلقى العلاج.

وكتب "علي يرليكايا" والي إسطنبول على حسابه على تويتر: "أنا آسف لفقد قطة أيا صوفيا، غلي، التي ماتت بسبب تقدمها في السن، بعد أن تلقت الرعاية والعلاج في عيادة بيطرية خاصة في حي ليفنت منذ 24 سبتمبر". وأضاف والي: "لن ننساك أبداً يا غلي".

وكان حساب القطة "غلي" حصد أكثر من 113.000 متابع على منصة إنستغرام للتواصل الاجتماعي نظراً لشهرتها الكبيرة بسبب عيشها في جامع أيا صوفيا الكبير منذ 16 عاماً أو بمعنى آخر منذ ولادتها حيث أمضت أيام عمرها بين الزوار والسياح والمصلين.

ولطالما كانت القطة "غلي" بعيونها الخضراء اللامعة، جزءاً لا يتجزأ من اللقطات الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو التي يأخذها الزوار في هذا المكان التاريخي المهيب، بما في ذلك الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الذي تم تصويره وهو يربت عليها خلال زيارته للمكان عام 2009.

وكانت السلطات التركية أكدت للجمهور بعد إعادة المبنى الشهير إلى جامع هذا العام، أن مسجد آيا صوفيا الكبير سيبقى منزل القطة "غلي".