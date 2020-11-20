وزير تركي ينفي التخلي عن مشروع "قناة إسطنبول"

نفى وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد قوروم، الجمعة، تخلي بلاده عن مشروع "قناة إسطنبول" المائية.

جاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين، خلال مناقشة موازنة وزارته لعام 2021 في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وأضاف قوروم: "لم نتخل عن المشروع، نحن في مرحلة التخطيط التي ينبغي القيام بها الآن".

وأوضح أن عملية تقييم الآثار البيئية قيد التقدم، مشيرا إلى أنه ضمن هذا الإطار ما زال العمل جاريا على المشروع.

ومشروع "قناة إسطنبول" المائية يربط بحري "مرمرة" و"الأسود" في الشق الأوروبي من إسطنبول، على امتداد 45 كم، بموازاة مضيق البوسفور.

وتهدف الحكومة من خلال المشروع إلى تخفيف حركة السفن عبر البوسفور، وفتح فرص استثمارية جديدة على ضفتي القناة.

ومن المتوقع أن يعزز المشروع مكانة تركيا في مجال المعابر المائية.