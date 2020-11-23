عبّارات إسطنبول تطلق برنامجاً رياضياً تجريباً لركابها

ليس لدى سكان إسطنبول الكثير من الوقت لممارسة تمارين الصباح الرياضية، وسط صخب حياة المدن الكبرى. لذلك أطلقت شركة "إسطنبول سيتي لاينز" المشرفة على تسيير العبّارات المائية العاملة بين طرفي البوسفور والتابعة لبلدية إسطنبول، مشروعاً جديداً يهدف إلى جعل الركاب يستفيدون من الوقت الثمين الذي يقضونه على متن المركب بإجراء تمارين رياضية مفيدة.

وتهدف مبادرة "الرياضة في العبّارة"، إلى تعريف ركاب العبّارات على التمارين البدنية الأساسية التي يمكنهم القيام بها أثناء الإبحار، من خلال مدربين محترفين يرافقون الركاب في رحلاتهم الصباحية، ويعلمونهم تمارين يمكنهم القيام بها دون مغادرة مقاعدهم.

ويطبق المشروع حالياً على العبّارات العاملة بين منطقتي "بشيكطاش" و"قاضيكوي" يوم الاثنين من الساعة 8:45 إلى الساعة 10:15 صباحاً، ويوم الأربعاء بين منطقت ي"أسكودار" و"أمينونو" من الساعة 9:00 إلى الساعة 11:05 صباحاً.

كما تخطط مديرية نقل إسطنبول، لتوسيع هذا المشروع ليشمل المزيد من وسائل النقل قريباً.

وقالت "سنام ديدة تاش" مديرة نقل إسطنبول، في بيان مكتوب لها يوم الجمعة، إن المشروع يسعى إلى تعليم الركاب تمارين بدنية سهلةً يمكنهم القيام بها في المنزل أو في المكتب أو في وسائل المواصلات.

وأضافت: "طبقنا في السابق مشروعاً تجريبياً مشابهاً وكان الدافع وراء تكرار مثل هذه المشاريع هو الإقبال الكبير الذي لاقته".

وقال "ريناي أونور" مدير المبادرة، إن هدفهم هو تقديم الرياضة إلى جماهير أكثر، وأنهم قد أداروا بالفعل برامج مماثلة في أكثر من 60 متنزهاً وساحةً في جميع أنحاء المدينة.