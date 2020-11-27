جامعة محمد الفاتح تنظم ملتقى دوليا حول تعليم اللغة العربية

تنظم كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح في إسطنبول، ملتقى دوليا حول تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

ووفق بيان للجامعة التركية، ينعقد الملتقى في 19 ديسمبر/ كانون الأول المقبل لمدة يومين، تحت عنوان "تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في ظل التحول الرقمي: تجارب وآفاق"، بالتزامن مع الاحتفال العالمي بيوم اللغة العربية.

وأوضح البيان أن "الملتقى الدولي يهدف إلى نقل تجارب المؤسسات التعليمية والأشخاص في تركيا ودول العالم المعنية بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، خاصة في مجال التعليم الرقمي".

كما يهدف أيضا "التعرف على التجارب التركية في تعليم العربية وفروعها للناطقين بغيرها في ظل التحول الرقمي".

ويستضيف الملتقى عددا من الخبراء وأساتذة اللغة العربية في جامعات تركيا والكويت والسودان والبوسنة وفرنسا والدانمارك وأوزبكستان، بحسب البيان ذاته.

ويحتفل العالم باليوم العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر من كل عام، إذ أقرت الأمم المتحدة عام 1973، إدراج "العربية" ضمن اللغات الرسمية المعمول بها داخل المنظمة.