إسطنبول.. عملية أمنية ضد عدد من المشتبه بانتمائهم لـداعش

اعتقلت الشرطة التركية عددًا من المشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك في عملية أمنية استهدفت التنظيم، فجر الخميس، بمدينة إسطنبول.

ونفذت فرق شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن المدينة، عملية لإلقاء القبض على مشتبه بهم بالانضمام للتنظيم الإرهابي المذكور.

وشنت الفرق حملة مداهمات متزامنة على عناوين المطلوبين في عموم مدينة إسطنبول.

وجرت العملية بإسناد من القوات الخاصة، وأسفرت عن توقيف عددًا من المشتبه بهم، فضلا عن وثائق للتظيم، ومواد رقمية.

وعقب ذلك تم اقتياد الموقوفين لمديرية الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.