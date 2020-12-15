وفقًا لتصنيف "سكاي تراكس".. مطار إسطنبول يحصل على جائزة "5 نجوم"

حصل مطار إسطنبول على جائزة "مطار 5 نجوم" وفقًا لتصنيف مؤسسة "سكاي تراكس" الدولية لأبحاث النقل الجوي ومقرها لندن.

وأفاد بيان صادر عن الشركة المشغلة لمطار إسطنبول "İGA"، أن المطار فخر للطيران التركي بفضل الجوائز التي يحصل عليها على مستوى العالم.

ولفت إلى أن مطار إسطنبول أضاف جائزة جديدة إلى الأخيرة التي حصل عليها قبل فترة قصيرة باعتباره أفضل مطار في فئة "التحول الرقمي" بإطار جوائز أوروبا السادسة عشر لمجلس المطارات الدولي وذلك بفضل البنية التحتية الرقمية والتطور التقني للمطار.

وأشار البيان إلى أن مطار إسطنبول بات رابع مطار في العالم يحصل على جائزة "مطار 5 نجوم المرتبط بمكافحة كورونا"، الخاصة بفترة انتشار الوباء، وذلك بعد مطارات "فيوميتشينو" في العاصمة الإيطالية روما، و"حمد" في العاصمة القطرية الدوحة، و"الدورادو" في العاصمة الكولومبية بوغوتا.

وأكد البيان أن مطار إسطنبول بات الأول في العالم، الحاصل على شهادة "الاعتماد الصحي للمطارات" الممنوحة من قبل مجلس المطارات الدولي.

ولفت إلى أن "سكاي تراكس" تقدم خدمات تدقيق الجودة وتصنيف النجوم وخدمات مقارنة الجودة للمطارات وشركات الطيران منذ عام 1989، وأن مطار إسطنبول حصل على تصنيف "5 نجوم" من مؤسسة دولية بعد تدقيق مكثف استغرق 3 أيام أعقبت مرحلة تحضير مفصلة وإجراءات شاملة.

وأضاف البيان: "فحص المدققون كل نقطة اتصال تؤثر على الركاب المغادرين والقادمين والمنتقلين (ترانسفير) مثل مرآب السيارات وأماكن النقل العام والموقع الإلكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول، وفحص وأمن جوازات السفر، وخدمات الركاب الأساسية، والمحلات التجارية ومناطق الطعام والشراب، ومنطقة أخذ الأمتعة، حيث فحصوا بكل دقة الخدمات المقدمة في تلك النقاط، وإمكانية الوصول السهل إلى تلك الخدمات، وراحة الركاب".

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للشركة المشغلة للمطار، ومديرها العام قدري صامصونلو، قوله: تقييم مطار إسطنبول "كمطار 5 نجوم" و"مطار 5 نجوم المرتبط بمكافحة كورونا" من مؤسسة طيران هامة على مستوى العالم مثل "سكاي تراكس"، أمر لا مثيل له.