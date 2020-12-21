مطار إسطنبول.. إجراءات خاصة للمسافرين القادمين من بريطانيا

خضع مسافرون قادمون من لندن إلى إسطنبول ليلة الاثنين لإجراءات مشددة شملت فحص "بي سي آر"، على أن يخضعوا بعدها للحجر الصحي في منازلهم، بعد الكشف عن ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا في بريطانيا.

ونتيجة لارتفاع وتيرة الإصابة بالعدوى بسبب السلالة الجديدة للفيروس في بريطانيا، علقت تركيا الرحلات الجوية القادمة منها ومن الدنمارك وهولندا وجنوب إفريقيا.

وتعليقا على القرار، أشار وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في تصريحات، إلى أن جميع القادمين عبر رحلات جوية ما زالت في طريقها إلى بلاده، ستُجرى لهم الفحوصات اللازمة وسيخضعون للحجر الصحي.

وعقب تصريحات الوزير، خضع المسافرون القادمون من لندن إلى إسطنبول، البالغ عددهم 125 مع طاقم الطائرة، للإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، فور نزولهم أرض المطار.

وسيخضع القادمون للحجر الصحي في منازلهم، حيث ستتم متابعة حالاتهم من قبل الفرق الطبية المتخصصة.

والسبت، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن السلالة الجديدة للفيروس التي تم تحديدها في بريطانيا معدية بنسبة 70% أكثر من النسخة الأصلية.

وكان وزير الصحة في جنوب إفريقيا زويلي مخيزي، أعلن مساء الجمعة، أن علماء بلاده اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد يمكن أن تسبب في تفشي الفيروس بشكل أكبر.