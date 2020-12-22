مطارات إسطنبول تستضيف 37 مليون مسافر منذ يناير

نظمت مطارات إسطنبول خلال الفترة بين يناير ونوفمبر من العام الجاري، 321 ألفا و642 رحلة جوية، واستضافت 37 مليونا و514 ألفا و850 مسافرا.

ووفق معلومات من المديرية العامة لهيئة المطارات الحكومية (DHMİ)، نظم "مطار أتاتورك" خلال 11 شهرا من عام 2020، 34 ألفا و 218 رحلة (خاصة وشحن).

فيما نظم "مطار صبيحة غوكتشن" خلال الفترة ذاتها 116 ألفا و725 رحلة، في حين نظم "مطار إسطنبول" 170 ألفا و699 رحلة.

وبلغ عدد الرحلات التي نظمتها مطارات إسطنبول خلال الفترة المذكورة من العام الجاري 321 ألفا و642.

وكانت مطارات إسطنبول قد شهدت خلال الفترة نفسها من العام الماضي، تنظيم 647 ألفا و831 رحلة.

وبالنسبة إلى عدد المسافرين، استضاف مطار "صبيحة غوكتشن" خلال الأشهر الـ11، 15 مليونا و780 ألفا و906 مسافرين.

ووصل عدد المسافرين من وإلى "مطار إسطنبول" في الفترة نفسها، 21 مليونا و733 ألفا و944.

وبذلك تكون مطارات إسطنبول استضافت 37 مليونا و514 ألفا و850 مسافرا إجمالا.

وكانت مطارات إسطنبول استضافت خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، 95 مليونا و654 ألفا و241 مسافرا.