أكثر من 8 آلاف مخالفة حظر تجوال ليلة رأس السنة في إسطنبول

أعلن والي إسطنبول علي يرلي قايا، الاثنين، تسجيل 8 آلاف و231 مخالفة لأشخاص لم يمتثلوا لحظر التجوال المعلن في ليلة رأس السنة.

وأفاد يرلي قايا في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، أن المخالفات تم ضبطها من قبل عناصر الشرطة والدرك وفرق خفر السواحل.

وأوضح أن 8 آلاف و206 مخالفة سجلت بحق أشخاص، و22 مخالفة إدارية ضد محال تجارية، و3 آلاف و984 مخالفة لسائقي مركبات.

وأشار أن فرق خفر السواحل قامت بمخالفة 7 قوارب و25 شخصا.

وأصدرت وزارة الداخلية التركية، في 27 ديسمبر/كانون الأول 2020، تعميما بخصوص منع الاحتفالات برأس السنة الميلادية، في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

كما فرض حظر تجوال شامل من التاسعة مساء الخميس 31 ديسمبر/كانون الأول حتى الخامسة فجر الاثنين 4 يناير/كانون الثاني 2021.