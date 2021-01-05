افتتاح خط ترام "T5" في إسطنبول والركوب مجاني لمدة 10 أيام

افتتح يوم الجمعة في إسطنبول القسم الأول من خط ترام T5 الرابط بين أمينونو وعلي بيه كوي، الذي طال انتظاره ويمتد بين حي "جبالي" ومحطة "علي بيه كوي" للحافلات الواقعة شمال المدينة.

ويتكون الجزء الذي تم تشغيله من 12 محطة تقع على مسار طوله 8.8 كيلومتر ويمر بمحاذاة الشاطئ الجنوبي للقرن الذهبي والضفة اليمنى لخور "علي بيه كوي" في منطقتي الفاتح وأيوب سلطان.

وتم تحديد تاريخ الإطلاق الرسمي لخدمات الركاب يوم الاثنين 4 يناير نظراً لحظر التجول الذي استمر مدة 4 أيام في جميع أنحاء تركيا لتخفيف انتشار العدوى، وسيكون ركوب الخط مجانياً خلال الأيام الـ10 الأولى من الخدمة.

بدأ إنشاء خط T5 لأول مرة في عام 2016 لكن العمل فيه تأجّل بسبب مشكلات تتعلق بطبيعة الأرض. وهو أول خط ترام في تركيا يستخدم مصدر طاقة أرضي بدلاً من خط تغذية علوي.

ويوفر خط الترام T5 خدمات النقل والتبديل بسعة تصل إلى 12.000 راكب في الساعة بين تلفريك "أيوب سلطان" وخط مترو M7 "مجيدية كوي-محمود بيه" في محطة "علي بيه كوي".

كما سيوفر الجزء المتبقي من الخط، الذي ستستخدمه حافلات النقل الداخلي حتى اكتمال العمل، النقل إلى خط مترو M2 "يني كابيه- حاجي عثمان" وكذلك إلى خط ترام T1 "كوجوك بازار- كاباتاش- باغجيلار" وكافة العبارات المختلفة في محطات "إمينونو".

ويربط خط الترام الجديد T5 حي "إمينونو" البوابة الرئيسية لشبه جزيرة اسطنبول التاريخية ومعالمها الشهيرة، بحي "بلاط" وحي "فينار" الذي يضم بطريركية الروم الأرثوذكس والعديد من المعالم الأخرى للطوائف اليونانية الأرثوذكسية واليهودية، بالإضافة إلى ضريح ومسجد الصحابي الجليل "أبو أيوب الأنصاري".

وفي حديثه في حفل الافتتاح أكد رئيس بلدية إسطنبول "أكرم إمام أوغلو" أن الخط المستحدث سيساهم في إنعاش السياحة في المناطق التي يمر فيها كما سيخدم سكان تلك المناطق ويختصر عليهم الوقت والعناء.