وكالة تنمية إسطنبول تخصص 60.5 مليون دولار لمشاريع ذات توجه تكنولوجي

ضمن برامج دعم وكالة التنمية والتطوير الخاصة بولاية إسطنبول والمسماة اختصاراً "ISTKA" لعام 2021، أعدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا ستة برامج لإسطنبول منها أربعة برامج دعم مالي، وبرنامج لدعم الجدوى وآخر لصندوق إحدى المؤسسات الإقليمية. وقال "مصطفى ورانك" وزير الصناعة والتكنولوجيا يوم الجمعة، إن الوزارة خصصت ما مجموعه 60.48 مليون دولار للبرامج المصممة لتطوير الولاية التي تمثل العاصمة الإقتصادية للبلاد.

وفي معرض حديثه في اجتماع الدعاية لبرنامج دعم وكالة "ISTKA" لعام 2021 قال الوزير إنهم يعملون على الاستفادة من إمكانات إسطنبول لجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً لريادة الأعمال.

وقال "ورانك" إنهم طرحوا إطار عمل شامل ومتوافق مع رؤية "حركة التكنولوجيا الوطنية"، آخذين بعين الاعتبار هدف سياسة التنمية الإقليمية في تقليل الفوارق التنموية بين المناطق. وأكد أنهم من خلال هذه الرؤية، يعملون على الاستفادة من إمكانات كل منطقة على حدة وما تتمتع به من ميزات فريدة لجعل كل ركن من أركان الدولة مركز جذب محلي وعالمي.

وأوضح "ورانك" أنهم نفذوا مشاريع مخصصة مع مراعاة احتياجات وكفاءات المدن في جميع أنحاء البلاد.

وقال: "بدأت وكالة تنمية إسطنبول أنشطتها عام 2009 لاستغلال فرص المدينة بطريقة موجهة نحو التنمية". مشيراً إلى أنها منذ إنشائها قدمت الوكالة 1.2 مليار ليرة تركية لدعم 842 مشروعاً في المدينة.

كما تحدث "ورانك" عن برامج الدعم المالي الجديدة موضحاً أن الوكالة ستقدم أول برنامج دعم مالي للمؤسسات والمنظمات غير الربحية من خلال العديد من التقنيات الحيوية بما في ذلك الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء والواقع المعزز والأمن السيبراني.

وقال الوزير إنهم سيشجعون إنشاء مناطق الاستخدام المشترك القائمة على الابتكار في المناطق الصناعية المنظمة ومناطق التطوير التكنولوجي، مضيفاً أنهم سيدعمون أيضاً المشاريع التي تهدف إلى إنشاء مراكز التحول الرقمي وإنشاء واجهات ابتكار في مجال العمران الذكي.

وأوضح "ورانك" أن البرنامج الثاني المتمثل بالدعم المالي لريادة الأعمال، يهدف إلى تطوير وتعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال الذي يركز على التكنولوجيا والابتكار. وقال: "سنقدم الدعم الذي يمكّن الشركات من الوصول إلى التمويل والنمو السريع والعولمة. كما سندعم إنشاء مراكز رعاية الإبداع والاختراع وتنفيذ برامج لتسريع تطبيقاتها. وبذلك نساهم في رؤية جعل إسطنبول مركزاً ريادياً إقليمياً".

وحول البرنامج الثالث وهو برنامج الدعم المالي للصناعات الإبداعية، أكد الوزير أن هذا البرنامج سيدعم المشاريع التي تزيد من ثقل الصناعات الإبداعية في اقتصاد إسطنبول بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات وتطوير الخدمات من خلال التصميم وتعزيز الحرف المحلية بعمليات الإنتاج الثقافي الأصلية.

وختم الوزير شرحه مع برنامج الدعم المالي للأطفال والشباب قائلاً: "سنعمل على تسريع دمج الأطفال والشباب الذين يعيشون في إسطنبول في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي المتغير". مؤكداً أن البرنامج يركز على زيادة قدرات الأطفال والشباب في الاختراع والابتكار وريادة الأعمال.

وأضاف الوزير أنهم يعدّون استراتيجيات وخطط عمل لإسطنبول تمكنها من التحول إلى مركز جذب للمؤسسات المحلية والأجنبية التي تركز على التكنولوجيا والابتكار، وأن برنامج إسطنبول الدولي لريادة الأعمال قيد الإعداد حالياً لتحقيق هذا الهدف.

وقال: "سوف نحدد الأنشطة وخطط العمل في هذا البرنامج مع جميع أصحاب الشأن".