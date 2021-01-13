إسطنبول.. انخفاض درجات الحرارة وتوقعات بتساقط كثيف للثلوج

توقع خبراء الأرصاد الجوية يوم الثلاثاء تساقط الثلوج لمدة أربعة أيام في إسطنبول، مع انخفاض متوسط درجات الحرارة حوالي 8 درجات مئوية.

وكان حجم هطول الأمطار قد انخفض بشكل كبير بالتزامن مع زيادة استهلاك المياه بسبب جائحة الفيروس المستجد قبل أن تتنفس إسطنبول الصعداء يوم السبت عندما بدأ هطول الأمطار في جميع أنحاء المدينة لأول مرة منذ أسابيع.

وأدى هطول الأمطار في عطلة نهاية الأسبوع إلى زيادة متوسط مستويات المياه في السدود من 19% إلى

21% وفقاً للسلطات، حيث تتوقع المدينة بضعة أيام أخرى من هطول الأمطار قبل هطول الثلوج المرتقب يوم الجمعة.

وبحسب خبراء الأرصاد الجوية، ستبدأ درجات الحرارة في جميع أنحاء المدينة في الانخفاض بسرعة اعتباراً من يوم الأربعاء، لتصل إلى 2 درجة مئوية بحلول يوم الجمعة.

وقال الخبراء إن الأمطار الغزيرة ستزداد سرعتها اعتباراً من يوم الأربعاء، وتتزايد كثافة الهطول من متوسط إلى غزير قبل أن يتحول إلى ثلوج.

كذلك توقع الخبراء أن يستمر تساقط الثلوج لمدة 4 أيام قبل أن يتوقف مساء الاثنين.