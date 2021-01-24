وصول الدفعة الثانية من لقاح كورونا الصيني إلى إسطنبول

وصلت مطار اسطنبول فجر اليوم طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية وعلى متنها الدفعة الثانية من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا.

ووفقا لمراسل الأناضول، حطت الطائرة في مطار اسطنبول الدولي الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي.

وعقب إتمام الإجراءات الرسمية اللازمة، تم إفراغ حمولة الطائرة ونقل اللقاحات إلى مخازن وزارة الصحة.

يذكر أن الطائرة نقلت 6.5 ملايين جرعة من أصل 10 ملايين جرعة من الدفعة الثانية

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، أعلنعن وصول الجرعات من لقاح كورونا الاثنين (قادمة من الصين)، في إطار الدفعة الثانية.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر الأحد، ولفت إلى أن القسم الأول (6.5 ملايين جرعة) ضمن الدفعة الثانية البالغة 10 ملايين، سيصل إلى تركيا صباح الاثنين.

وأكد أن الشحنات ستتوالى بما يتماشى مع مخطط تأمين اللقاحات، بحيث يستمر برنامج التطعيم في البلاد دون أي خلل.

وأطلقت تركيا حملة التطعيم بلقاح "كورونافاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا في 14 يناير/كانون الثاني، انطلاقا من العاملين بالقطاع الصحي ثم المسنين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي سيتم تطعيمها.

وفي 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وصلت الدفعة الأولى من اللقاح الصيني على متن طائرة للخطوط الجوية التركية.

وسبق أن أعلنت تركيا عزمها شراء 75 مليون جرعة من لقاحين واعدين لوباء كورونا، من الصين وألمانيا، خلال فصل الشتاء، فيما تواصل جهودها لتطوير لقاح محلي.

وكان قوجه أعلن توقيع عقد مع الصين لشراء 50 مليون جرعة من اللقاح الخامل الذي أنتجته.