بلدية إسطنبول تعلن عن مشروع إنشاء خطي مترو جديدين في المدينة

كشفت بلدية إسطنبول الكبرى في اجتماعها الذي عقدته يوم الاثنين إطلاق مشروع بناء خطي مترو جديدين لتقصير الوقت الذي يستغرقه الانتقال بين الجهات المختلفة للعاصمة التجارية لتركيا.

ومن المتوقع وفقاً لما أفادته محطة إن تي في الإخبارية التركية الاثنين، أن يبدأ العمل بخطوط المترو الجديدة في السنوات القليلة المقبلة، وسيربط أحد الخطوط الجديدة منطقة بيليك دوزو في الجانب الأوروبي من إسطنبول بمنطقة بنديك في الجانب الآسيوي، بمسافة إجمالية تصل إلى 72 كيلومتراً، وبسرعة تتراوح بين 70-80 كيلومتراً في الساعة. وبذلك ستختصر المدة الزمنية بين الموقعين إلى 1 ساعة.

وأُطلق على خط المترو الجديد اسم HIZRAY، ومن المتوقع أن يتم تقديم المناقصات المتعلقة بهذا المشروع في عام 2021.

وفي معرض حديثه في الاجتماع قال أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، إن المكون الرئيسي للنقل الجماعي في إسطنبول يجب أن يكون أنظمة السكك الحديدية، وخاصة مترو الأنفاق.

وأشار إلى أن طول أنظمة السكك الحديدية في إسطنبول، سيصل مع الخطوط الإضافية إلى 424.85 كيلومتراً. كما أعلن عن خط جديد آخر سيخدم مناطق بيليك دوزو وإسنيورت وصفا كوي وإنجيرلي.